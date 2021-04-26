ГРС оформила и изготовила 60 ID-карт для памирских кыргызов, получивших гражданство КР

Государственная регистрационная служба (ГРС) при Минюсте КР оформила и изготовила 60 ID-карт для людей, получивших гражданство Кыргызстана, сообщает пресс-служба МИД КР.
Сегодня в Жайылском районе Чуйской области 12 граждан Кыргызстана получили свой первый документ, удостоверяющий личность гражданина КР.
Они прибыли из Памира Исламской республики Афганистан.
Торжественное вручение ID-карт для людей, получивших гражданство Кыргызстана, прошло в Жайылской районной государственной администрации с участием полномочного представителя правительства КР в Чуйской области Э.Тентишева и акима района Т.Ногоева.
Также в Нарынской области 4 памирских кыргызов получили ID-карт КР.
Остальные 44 новоиспеченных кыргызстанцев получат свои документы в ближайшее время в рамках реализации указа президента КР, Плана первоочередных мер правительства КР по обеспечению социальной стабильности и экономической устойчивости.
В соответствии с указом президента КР 106 этнических кыргызов приняты в гражданство страны. Все эти люди получили статус гражданина Кыргызстана в упрощенном порядке согласно законодательству КР.
Со своей стороны, Государственная регистрационная служба в срочном порядке документировала данную категорию людей и изготовила паспорта, удостоверяющие личность гражданина Кыргызстана.
Источник: Кабар
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