Госграницы. Ташиев проводит встречу с жителями Ала-Букинского района

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев проводит встречу с жителями Ала-Букинского района по вопросу госграниц.
Ранее он вылетел в Баткенскую область. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.
Отметим, ранее жители Кок-Ташского айыльного аймака Ала-Букинского района собрались по вопросу участка Гавасай. Они выступают против его передачи Узбекистану в рамках демаркации и делимитации госграниц. Люди заявляют, что будут отстаивать свои земли, так как здесь находятся их дома.
Напомним, ранее кыргызская и узбекская сторона договорились, что Кыргызстану перешло 8 тысяч га земель участка Гавасай. Взамен Узбекистан получил право пользования Кемпир-Абадским водохранилищем. Однако вчера на встрече с жителями Узгенского района глава ГКНБ заявил, что Кыргызстан не отдаст соседям водохранилище.
Источник: vb.kg
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