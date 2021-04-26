Госграницы. Ташиев проводит встречу с жителями Ала-Букинского района

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев проводит встречу с жителями Ала-Букинского района по вопросу госграниц.

Ранее он вылетел в Баткенскую область. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Отметим, ранее жители Кок-Ташского айыльного аймака Ала-Букинского района собрались по вопросу участка Гавасай. Они выступают против его передачи Узбекистану в рамках демаркации и делимитации госграниц. Люди заявляют, что будут отстаивать свои земли, так как здесь находятся их дома.

Напомним, ранее кыргызская и узбекская сторона договорились, что Кыргызстану перешло 8 тысяч га земель участка Гавасай. Взамен Узбекистан получил право пользования Кемпир-Абадским водохранилищем. Однако вчера на встрече с жителями Узгенского района глава ГКНБ заявил, что Кыргызстан не отдаст соседям водохранилище.



Источник: vb.kg