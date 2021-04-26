МИД КР вручил ноту послу Таджикистана в связи с похищением двух кыргызстанцев на границе с РТ

Ниязалиев отметил недопустимость подобных действий, которые могут привести к эскалации ситуации в приграничье.
В Министерстве иностранных дел Кыргызстана состоялась встреча первого замминистра иностранных дел Нурана Ниязалиева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Таджикистан в КР Назирмадом Ализода.
По данным пресс-службы МИД, послу Таджикистана была передана Нота министерства, в которой изложена крайняя обеспокоенность кыргызской стороны «в отношении противоправных и незаконных действий компетентных органов Республики Таджикистан, похитивших 24 апреля двух граждан Кыргызстана – жителей Лейлекского района Баткенской области».
Ниязалиев отметил недопустимость подобных действий, которые могут привести к эскалации ситуации в приграничье. Кыргызская сторона призвала таджикскую сторону принять незамедлительные меры по выяснению обстоятельств произошедшего, привлечения к ответственности виновных лиц и информирования кыргызской стороны о результатах.
«Замминистра особо подчеркнул, что кыргызская сторона, как и прежде, отмечает о готовности совместными с таджикской стороной усилиями добиваться формирования в приграничных районах условий, которые обеспечили бы развитие двух государств в обстановке мира, безопасности, добрососедства и стабильности, основанных на многовековой истории отношений дружбы, духовной и культурной общности братских народов Кыргызстана и Таджикистана», — отметили в МИД.
Напомним, на границе с Таджикистаном в ночь на 24 апреля без вести пропали двое парней. Выяснилось, что их забрали пограничники РТ. Через сутки задержанных отпустили после переговоров пограничников двух стран.
Источник: Элгезит
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