Садыр Жапаров принял участие в работе 77-й сессии ЭСКАТО ООН в формате видеоконференции

В этот непростой период для всего человечества перед вами стоит весьма важная задача – выработать решения по укреплению экономического сотрудничества в регионе во время пандемии по принципу «лучше, чем было».
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 26 апреля, принял участие в работе 77-й сессии Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) ООН, которая проходит в формате видеоконференции.
Как сообщает Отдел информационной политики аппарата президента КР, в выступлении главы государства говорится:
«Уважаемая госпожа Исполнительный секретарь,
Ваши Превосходительства!
Для меня является большой честью выступить с приветственным словом на открытии 77-й сессии ЭСКАТО.
В этот непростой период для всего человечества перед вами стоит весьма важная задача – выработать решения по укреплению экономического сотрудничества в регионе во время пандемии по принципу «лучше, чем было».
Пандемия COVID-19 привела к серьезным проблемам в международной̆ торговле во всем мире, в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Это поставило под угрозу дальнейшую полноценную реализацию Целей Устойчивого Развития.
Большинство развивающихся стран лишились существенной части доходов. А ресурсы, которые они имеют, вынуждены направлять на ликвидацию последствий пандемии.
В прошлом году в ходе Политического форума по устойчивому развитию Кыргызстан представил свой первый Национальный добровольный обзор достижения Целей Устойчивого Развития.
Этот доклад был составлен с учетом влияния COVID-19 на реализацию поставленных целей. В нем также отражены сферы, где нам необходима международная поддержка.
В этой связи мы надеемся, что ЭСКАТО продолжит уделять пристальное внимание вопросам дальнейшего достижения Целей Устойчивого Развития.
Уважаемая г-жа Алишабáна,
Уважаемые участники заседания!
Кыргызская Республика является развивающейся горной страной, не имеющей выхода к морю.
Данное обстоятельство значительно затрудняет наши возможности по ведению внешней торговли.
В этой связи мы приветствуем поддержку ЭСКАТО по линии Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии.
Кыргызская Республика нуждается в доступе к портам Тихого, Индийского и Атлантического океанов.
Следовательно, Кыргызстан заинтересован в привлечении иностранных инвесторов в страну. Мы активно работаем над улучшением инвестиционной и торговой политики. Наша основная цель – это создание благоприятных условий для ведения бизнеса, обеспечение защиты прав предпринимателей и инвесторов.
В условиях пандемии нам необходимо не создавать препятствия и новые барьеры, а максимально сотрудничать в целях развития торговли и повышения уровня жизни населения.
В завершении, желаю всем участникам заседания дальнейшей плодотворной работы и успехов в достижении наших общих целей!».
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