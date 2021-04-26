Театр оперы и балета им. А.Малдыбаева закрыли на карантин

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета им. Абдыласа Малдыбаева закрыли на карантин.

Об этом агентству «Кабар» сообщили в Театре.

Уточняется, что Театр закрыт на две недели из-за выявленных среди сотрудников единичных случаев коронавируса. Театр закрыли на карантин в целях нераспространения вируса.

Источник: Кабар