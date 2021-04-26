Пресс-секретарь президента рассказала, кто ведет Telegram-канал Садыра Жапарова

«У него есть один канал — «Президент Кыргызской Республики».

Пресс-секретарь президента Садыра Жапарова Галина Байтерек рассказала 24.kg, кто ведет Telegram-канал Садыра Жапарова.

По ее словам, пишет не сам глава государства, а его фанаты.

«У него есть один канал — «Президент Кыргызской Республики». Что касается ныне существующего канала, в котором появился якобы комментарий президента и некая схема, так это написали какие-то его фанаты, сторонники, но не сам Садыр Жапаров. Сейчас наши IT-специалисты ищут, кто начал вести этот канал, чтобы аннулировать коды доступа», — пояснила Галина Байтерек.

Отметим, накануне в Telegram-канале, а также в Instagram-аккаунте @za.sadyr.zhaparov появилась некая схема, где указаны СМИ, политики, организации, которых якобы спонсирует Запад. Садыр Жапаров прокомментировал ее. Сейчас публикации в Instagram нет, в Telegram-канале она не удалена.

Источник: 24.kg