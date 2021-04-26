Верховный суд оправдал министра обороны Таалайбека Омуралиева

Оправдательный приговор Первомайского районного суда от 13 октября 2020 года в отношении Омуралиева и других лиц оставлен в силе.

Судебной коллегией Верховного суда 26 апреля рассмотрено уголовное дело в отношении министра обороны Таалайбека Омуралиева и других. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Постановлением Верховного суда определение и приговор Бишкекского городского суда от 10 марта 2021 года в отношении Омуралиева и других отменены.

Оправдательный приговор Первомайского районного суда от 13 октября 2020 года в отношении Омуралиева и других лиц оставлен в силе.

Ранее приговором судебной коллегии по уголовным делам и делам о проступках Бишкекского горсуда от 10 марта приговор Первомайского райсуда от 13 октября 2020 года был отменен. Омуралиева и других признали виновными в совершении преступлений по ст. 304 ч.4, 304 ч.2 УК КР с назначением наказания Омуралиеву в виде штрафа 5 млн сомов в доход государства.

Источник: reporter.kg