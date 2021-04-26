Эльвира Сурабалдиева получит вакцину от коронавируса

Бывший вице-премьер-министр Кыргызстана Эльвира Сурабалдиева также получит вакцину от коронавируса.

Об этом она сообщила на своей странице в соцсети и ответила на ряд вопросов.

На вопрос, какой вакциной она будет прививаться, Сурабалдиева ответила, что будет доступно ей, в статусе рядового гражданина КР, тем и вакцинируется.

Она напомнила гражданам, что вакцинация делается на добровольной основе.

Источник: reporter.kg