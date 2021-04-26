Иманкулов Шабданбек освобожден от должности директора Департамента дорожного хозяйства

Уточняется, что соответствующее распоряжение подписал премьер-министр КР Улукбек Марипов.

Иманкулов Шабданбек освобожден от занимаемой должности директора Департамента дорожного хозяйства при Министерстве транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций КР. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса.

Уточняется, что соответствующее распоряжение подписал премьер-министр КР Улукбек Марипов.