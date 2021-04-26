(Фото) В Бишкеке поручено развернуть дополнительные стационары и увеличить количество мобильных бригад

По республике, в том числе в городе Бишкек, наблюдается рост количества случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Первый вице-премьер-министр Кыргызской Республики Артем Новиков провел очередное заседание Республиканского оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции и ликвидации ее последствий на территории Кыргызской Республики, сообщили в аппарате правительства КР.

В рамках заседания была обсуждена эпидемиологическая ситуация в каждом регионе страны, актуальные вопросы по обеспеченности больниц лекарственными средствами и оборудованием и укомплектованности медицинскими работниками, а также подготовленность к разворачиванию новых коек для пациентов с COVID-19.

«По республике, в том числе в городе Бишкек, наблюдается рост количества случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Эпидемиологическая ситуация в стране изменилась за последнюю неделю. Мы приблизились вплотную к 400 случаям регистрации больных с COVID-19 в день. В стране зафиксированы новые штаммы данного вируса. Все действия должны быть четко скоординированы для исключения дублирования. Учитывая, что самая высокая заболеваемость COVID-19 наблюдается в городе Бишкек, необходимо увеличить количество мобильных бригад медиков с 20 до 25, задействовать дополнительные единицы скорой медицинской помощи и развернуть дополнительные стационары уже со следующей недели», - сказал первый вице-премьер-министр.

Со своей стороны Министерство здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики предлагает Духовному управлению мусульман Кыргызстана рассмотреть вопрос о временном приостановлении проведения массовых мероприятий, таких как жума намаз и ифтар. А также необходимо обеспечить строгое соблюдение не более 50% заполняемости театров, кинотеатров и ограничить проведение массовых мероприятий. Эти меры необходимы в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране.

Артем Новиков подчеркнул, что соответствующие планы реагирования приняты, в страну доставлена первая партия вакцины «Спутник V», согласно договоренностям, достигнутым на высшем уровне в ходе визита президента Кыргызской Республики в Российскую Федерацию. Также продолжается вакцинация китайской вакциной. Нужно обратить особое внимание на профилактику COVID-19 и вакцинацию групп риска. Ситуация должна быть на ежедневном контроле.

По итогам заседания штаба дан ряд поручений по мониторингу и контролю за алгоритмом профилактики и лечения пациентов с COVID-19, обеспеченности лекарств, средствами защиты и системами подачи кислорода в стационары.

Источник: Кабар