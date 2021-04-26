Кыргызстанец в поисках работы пытался незаконно попасть в Казахстан

По словам задержанного, он направлялся в Казахстан в поисках работы.
Пограничники управления ПС ГКНБ КР по Чуйской области задержали гражданина кыргызстанца за попытку незаконного пересечения государственной границы.
По данным Погранслужбы КР, 25 апреля в ходе несения службы пограничный наряд обнаружил гражданина Кыргызстана Ж.Т., 1981 года рождения, который пытался нелегально попасть в Казахстан. Его задержали.
По словам задержанного, он направлялся в Казахстан в поисках работы.
После оформления соответствующих документов задержанный был передан сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.
Источник: Элгезит
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