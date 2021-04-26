Садыр Жапаров выступит на 77-й сессии ЭСКАТО в формате видеоконференции

В мероприятии примут участие лидеры стран-участниц ЭСКАТО.
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 26 апреля, примет участие в открытии 77-й сессии Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), которая состоится в г. Бангкок (Таиланд) в формате видеоконференции. Об этом сообщает Отдел информационной политики аппарата президента КР.
Глава государства выступит с приветственным словом, в котором отразит видения о дальнейшем развитии Организации и выработке совместных решений по укреплению экономического сотрудничества в регионе во время пандемии коронавирусной инфекции.
В мероприятии примут участие лидеры стран-участниц ЭСКАТО.
77-я сессия ЭСКАТО пройдет с 26 по 29 апреля 2021 года и будет посвящена теме «Восстановление после кризиса по принципу «лучше, чем было» на основе регионального сотрудничества в Азиатско- Тихоокеанском регионе».
Начало в 12:00 по бишкекскому времени (https://www.youtube.com/watch?v=UMDhVO6iBpQ – ссылка для прямого эфира).
Источник: Кабар
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