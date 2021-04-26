Партийная борьба за столичные мандаты продолжается

Это не значит, что мы не будем указывать на ошибки и займем позицию безусловного соглашательства.

Главная сенсация прошедшей недели: Бишкекская территориально–избирательная комиссия приняла решение снять с гонки за мандаты столичного городского кенеша Народно– демократическую партию Кыргызстана (НДПК) из–за подозрения в подкупе избирателей. В ответ партийцы объявили о намерении судиться с Избиркомом, а некоторые их конкуренты на этом фоне перессорились между собой."Вечерка" разбиралась, чем вызваны все эти события.

Пока, НДПК

На прошедших местных выборах партия НДПК, баллотировавшаяся в столичный кенеш, заняла третье место, получив 10,8 процента голосов избирателей. Неделю спустя, когда партийцы уже отпраздновали свою победу, стало известно, что Бишкекская ТИК сняла партию с выборов.

- Связано это с тем, что ГКНБ и УВД Первомайского района представили материалы о нарушениях избирательного законодательства, выраженных в проведении агитации в день голосования, подкупе избирателей, нарушении порядка финансирования избирательной кампании и других, - рассказали о причинах решения в ТИК.

В самой политической организации это решение назвали необоснованным. Кандидат от НДПК Илим Карыпбеков заявил, что партия будет судиться с Избиркомом.

- ТИК приняла абсурдное решение на основании фиктивных, кем–то срежиссированных вбросах в соцсетях. Более того, статья, на которую ссылается ТИК в своем решении, предполагает отмену результатов выборов на участке, но никак не снятие партии, - прокомментировал он.

Карыпбеков считает, что решение ТИК могло быть продиктовано чужими интересами.

- Как раз в отношении нашей партии не было вынесено ни одного предупреждения, на кандидатов не возбуждались уголовные дела, как это было с другими партиями. На нас даже нет ни одной письменной жалобы, но тем не менее снимают именно нашу партию, которую выбрали 14,5 тысячи горожан, - продолжил он.

Он также заявил о том, что не исключает вариант выхода сторонников партии на акцию протеста с требованием отменить решение.

Надо отметить, что партия НДПК существует более 10 лет. Однако у нее на счету нет впечатляющих политических побед: одно поражение на выборах в ЖК, две провальные кампании в Бишкекский городской кенеш. Все, чем народные демократы могут гордиться, - это достаточное количество голосов на выборах в Оше, которых хватило для того, чтобы направить в тамошний горкенеш одного представителя.

Работа над ошибками не помогла

25 февраля на внеочередном V съезде НДПК ее основатель и лидер, генерал–майор Артур Медетбеков заявил о том, что партия провела работу над ошибками и готова к свершениям. Он также сообщил, что политическое объединение намерено поддерживать новую власть.

- Это не значит, что мы не будем указывать на ошибки и займем позицию безусловного соглашательства. Мы намерены помогать власти решать проблемы, но, конечно, не вопреки нашим ценностям и принципам, - заявил он.

Кстати, "среди своих основных целей члены партии провозгласили содействие возрождению исторически сложившихся, традиционных духовно–нравственных основ кыргызского общества". Об этом говорится на странице НДПК в социальных сетях.

Партийцы утвердили список кандидатов на выборы в местные кенеши и программу партии "Действуй!". И сообщили о том, что в их ряды влилось много молодых политиков, а также опытных представителей истеблишмента.

И, действительно, на памятном февральском съезде НДПК журналисты сфотографировали довольно известных на политической арене персонажей. Там были бывший премьер–министр Темир Сариев, экс–мэр Азиз Суракматов, бизнесмен Данияр Аманалиев, глава правовой клиники "Адилет" Чолпон Джакупова.

Но, как ни странно, их присутствия или сочувствия не хватило для того, чтобы НДПК вступила в эпоху своего ренессанса.

Возможно, проблема в том, что по–настоящему сильных и авторитетных личностей кыргызской политэлиты, тех, кто действительно имеет вес в глазах избирателей, в НДПК не оказалось.

Впрочем, от бывшего премьер–министра Темира Сариева и в его лучшие годы никто не ждал особых свершений. Скандал с тендером на строительство иссык–кульской дороги в 2016 году лишил его высокой должности и, похоже, стал последним гвоздем в саркофаг его вялотекущей политической карьеры.

В прошлом октябре экс–глава кабинета министров, видимо, планировал вернуться в большую игру: он намеревался участвовать в парламентских выборах. Но потом передумал. Может быть, потому что даже неудавшийся альянс с "Бутун Кыргызстаном" не смог придать привлекательности партии "Ак–Шумкар" и ее лидеру. Этот инцидент некоторые восприняли как попытку Сариева "примазаться" к более значимым политическим объединениям, чем его собственное.

На репутацию НДПК должно было бы работать имя такой известной правозащитницы, как Чолпон Джакупова. Как минимум потому, что Чолпон Идиновна на сегодня, пожалуй, единственный депутат в стране, которая имела мандат ЖК и добровольно сдала его - из принципа.

Однако, похоже, ничего хорошего из этой затеи не получилось. Во всяком случае самой Чолпон Джакуповой эта политическая рокировка (когда–то она поддерживала "Бир Бол") вышла боком. Как ни парадоксально, но теперь получается, что Джакупова, годами бившаяся за чистоту, в том числе выборных процессов, оказалась, хоть и не напрямую, но замешана в скандале, связанном с подкупом голосов избирателей.

Всех снять!

После того как НДПК, так сказать, была дисквалифицирована, внезапно оживились и некоторые из ее конкурентов. Партия "Ак Бата" внезапно потребовала аннулировать итоги выборов в БГК в отношении партии "Эмгек". Об этом заявил ее лидер Нариман Тюлеев.

Так он отреагировал на новость о снятии НДПК с выборов.

"Не могу судить, справедливо или нет, но скажу, что, по моему личному мнению, должны были снять и партию "Эмгек". Любые участники предвыборной гонки подтвердят, что произошел массовый подкуп квартальных и домкомов, которые не давали работать агитаторам других партий, собирали и выбрасывали агитационный материал. Воздействовали на горожан, раздавали продуктовые пакеты, на выездных голосованиях прямо указывали пенсионерам, за кого голосовать. Все эти факты публиковались в СМИ, но тем не менее меры не приняты", - написал Тюлеев на своей странице в Facebook.

Он отметил, что "все партии–участницы выборов обращались в ТИК с требованием отменить результаты выездных голосований из–за массовых нарушений". Помимо этого, говорит политик, был массовый подкуп на рынке "Дордой".

"По сообщениям сторонников, работающих на рынке, было зафиксировано массовое приобретение патентов, которое не случалось ранее. Это косвенно может свидетельствовать о подкупе. Требую тщательного расследования данного факта со стороны правоохранительных органов. Кроме того, прокуратура дала оценку проекту "гражданских инициатив" путем возбуждения уголовного дела, тем самым подтвердив незаконность направления бюджетных средств на, по сути, агитационные работы в пользу отдельных кандидатов, действующих депутатов БГК. Например Абирова, состоящего в списках партии "Эмгек". И там же есть уголовное дело по акиму Ленинского района, который также использовал бюджетные средства в пользу партии "Эмгек". Таким образом, только по Ленинскому району "Эмгек" получила 2–3 тысячи голосов. Не меньше нарушений по другим районам, особенно Свердловскому, где каждый чиновник аффилирован с партией, и давно проработал схемы подкупа населения", - высказался лидер партии "Ак Бата".

Тюлеев потребовал принять меры в отношении партии "Эмгек", иначе "эти выборы останутся в истории как грязные выборы".

"И если будет отмена вообще всех итогов выборов, то нельзя допустить участие партии "Эмгек" в повторных выборах. В свою очередь партия "Ак Бата" готова принять участие в повторных выборах и, как и ранее, строго соблюдать законность и чистоту выборного процесса", - заключил экс–мэр Бишкека. В партии "Эмгек" прокомментировали заявление Наримана Тюлеева. В ответ на заявление лидера партии "Ак Бата" Наримана Тюлеева хочется напомнить, что подобные безосновательные высказывания являются, как минимум, неэтичными, а по большому счету воспринимаются как клевета. Мы с удивлением прочитали высказывания Наримана Тюлеева и официально заявляем: со стороны партии "Эмгек" не допускалось ни одного подобного нарушения. Напоминаем, что именно у партии "Ак Бата" были сняты кандидаты по подозрению в подкупе избирателей, и обвинения в адрес других партий со стороны Наримана Тюлеева воспринимаются как истерика. С сожалением вновь отмечаем неэтичное поведение лидера партии "Ак Бата", которое демонстрирует его политическую незрелость. Надеемся, что итоги выборов в БГК будут подведены в рамках закона, и депутаты приступят к своим обязанностям".

Интересно, что все партии, которые сейчас поливают друг друга обвинениями по поводу результатов выборов в Бишкекский городской кенеш, готовятся баллотироваться в ЖК. Даже забавно, что партийцы, набравшие смешные проценты и едва преодолевшие проходной барьер в БГК, собираются покорять такие высокие вершины.

Само собой, попытка не пытка, и может, у кого–то из этих политиков получится пролезть в парламент. Только вот народ от этого ничего не выиграет, поскольку очевидно, что отечественный истеблишмент сильно измельчал, а кыргызской политике нужна перезагрузка в соответствии с новыми условиями.

Местные выборы стали иллюстрацией упадка. Политическая элита в КР уже давно забыла о том, что означает конкуренция идеологий - электорат кормят популистскими клише. Не заботятся партийцы и о том, чтобы придумать новые рекламные трюки для привлечения избирателей - снова в ход идут уличные баннеры и надоевшие листовки. Эти приемы, пожалуй, сработали десять лет назад, сегодня это просто информационный мусор.

Ставки на интернет–аудиторию тоже проигрышны. Виртуалы - твиттеряне и фейсбукчане, которые в Сети поддерживали, например, "Реформу" - остаются просто комментаторами и чисто физически пассивным меньшинством нашей страны. Безусловно, на определенном этапе у многих из нас сложилось впечатление, что Интернет и его жители стали непобедимой силой, в том числе политической. Но по факту перемены можно совершить только в реальной жизни. И сделать это могут те, кто готов пойти на избирательный участок и проголосовать за своего кандидата.

Источник: vb.kg