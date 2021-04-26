Кемпир-Абадское водохранилище не будем передавать Узбекистану - Ташиев

Кемпир-Абад Узбекистану не передадим, все останется как есть.

В Узгенском районе Ошской области глава правительственной делегации по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской границы – председатель Государственного комитета нацбезопасности (ГКНБ) КР Камчыбек Ташиев проводит переговоры с жителями, выступающими против передачи земель вокруг Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану.

«Кемпир-Абад Узбекистану не передадим, все останется как есть. Остальную работу по обмену землями в Аксыйском, Ала-Букинском районах и в Баткенской области мы продолжим, если вы согласны. Ошибка по Кемпир-Абаду была допущена 60 лет назад, скажу только это», - заявил Ташиев.

Он отметил, что требования народа для власти самое главное.

Источник: Кабар