(Видео) К.Ташиев: Мы действительно купили дом. Но бездомной семье

Про меня распространяют ложную информацию о том, что я приобрел в Дубае дом на несколько миллионов долларов.

Председатель ГКНБ КР Камчыбек Ташиев сегодня на встрече в Узгенском районе с местными жителями всенародно объявил, что водохранилище Кемпир-Абад и прилегающие земли никому передаваться не будут. Об этом он заявил на встрече с жителями районе на стадионе села Куршаб. Следует отметить, что жители села Кызыл Октябрь Узгенского районе на протяжении пяти дней проводят акцию протеста против передачи Кемпир-Абадского водохранилища. Информацию об этом была опубликована на Фейсбуке со ссылкой на сайт Aral.kg.

В тоже время, отвечая на многочисленные вопросы собравшихся на встречу с ним людей, К.Ташиев дал поясняющий комментарий на недавнюю публикацию о том, что он якобы приобрел в Объединенных Арабских Эмиратах, в Дубае, апартаменты на миллионы долларов США.

"Про меня распространяют ложную информацию о том, что я приобрел в Дубае дом на несколько миллионов долларов. Я хочу вам рассказать. Да, недавно мы купили дом. Кажется, через 3-4 дня после начала мусульманского поста Орозо, находящийся в Испании в футбольном клубе мой 15-летний сын позвонил и сказал: "К вам едет Томас, вы можете ему помочь?". Я немного обеспокоился, что могло случиться? Через два часа мой другой сын Томас приехал сам. В разговоре за чаем мы вспомнили о том, что в Россию выехала многодетная семья, чтобы заработать на дом. Но там у них родилась тройня, но все еще оставались без квартиры или дома. Так Томас напомнил мне этот разговор и сказал: Мы с братьями собрали денег и хотели купить этой многодетной семье крышу на головой. Но нам немного не хватает денег. Вы могли бы помочь?".

Мои дети, оказывается, разыскали эту семью и переговорили по телефону. Та семья тогда сказала, что вернутся в Кыргызстан, если у них будет свой дом. Томас попросил меня "Отец, давайте возвратим эту семью на родину во время Орозо". Я согласился и мы купили дом за 2,5 миллиона сомов. А тех, кто распространяет ложь про меня и дом в Дубае, пусть останется на их совести", сказал К.Ташиев на встрече в Узгене.

Источник: Кабар