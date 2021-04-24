Посол США в Кыргызстане выдвинут на должность помощника госсекретаря

Посол США в Кыргызстане выдвинут на должность помощника госсекретаря

Президент Соединенных штатов Америки Джо Байден объявил о своем намерении выдвинуть посла США в Кыргызстане Дональда Лу на должность помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии, сообщает посольство.

По данным ведомства, в Бюро по делам Южной и Центральной Азии входят пять стран Центральной Азии, а также Индия, Пакистан, Афганистан, Непал, Шри-Ланка, Бангладеш, Мальдивы и Бутан. «Посольство радо тому, что посол Лу продолжит работу по углублению кыргызско-американских отношений в его новом качестве из Вашингтона», - говорится в сообщении.

Источник: Кабар