Посол США в Кыргызстане выдвинут на должность помощника госсекретаря
Президент Соединенных штатов Америки Джо Байден объявил о своем намерении выдвинуть посла США в Кыргызстане Дональда Лу на должность помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии, сообщает посольство.
По данным ведомства, в Бюро по делам Южной и Центральной Азии входят пять стран Центральной Азии, а также Индия, Пакистан, Афганистан, Непал, Шри-Ланка, Бангладеш, Мальдивы и Бутан. «Посольство радо тому, что посол Лу продолжит работу по углублению кыргызско-американских отношений в его новом качестве из Вашингтона», - говорится в сообщении.
Источник: Кабар
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