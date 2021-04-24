Садыр Жапаров поздравил работников государственной статистики с профессиональным праздником

В этом году необходимо провести перепись населения и жилищного фонда в электронном формате, что позволит ускорить сбор и качественно обработать полученные данные.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 24 апреля, поздравил работников государственной статистики с профессиональным праздником.

Приводим текст поздравления главы государства:

«Уважаемые работники и ветераны органов статистики Кыргызской Республики!

Поздравляю вас со знаменательной датой – 95-летием со дня образования службы статистики Кыргызской Республики и профессиональным праздником – Днем работников статистики!

За эти годы национальная статистическая система Кыргызстана прошла сложный и славный путь становления, развития и реформирования. Она сделала значительные шаги в направлении интеграции в мировое статистическое общество, активно используя в работе международные стандарты и правила. Об этом свидетельствуют также результаты оценки деятельности органов статистики республики, проведенной экспертами ряда международных организаций.

Успехи и достижения национальной статистической системы республики созданы благодаря постоянной поддержке государства, обеспечивающего ее эффективной законодательной базой и независимым статусом, а также благодаря высококвалифицированным, преданным своему делу сотрудникам статистики.

Главный приоритет вашей работы – это обеспечение общества полной, достоверной, научно обоснованной и своевременной официальной статистической информацией о социально-экономическом развитии Кыргызской Республики.

Перед вами стоят новые задачи. Необходимо ускорить процесс модернизации статистической системы путем внедрения цифровых информационных технологий, нацеленных на повышение эффективности всей работы по производству и распространению официальной статистики.

В этом году необходимо провести перепись населения и жилищного фонда в электронном формате, что позволит ускорить сбор и качественно обработать полученные данные.

Уверен, что сплоченный коллектив органов статистики успешно выполнит эти задачи.

Выражаю искреннюю благодарность за ответственное исполнение своего служебного и профессионального долга.

Желаю вам, работникам и ветеранам статистики Кыргызской Республики, здоровья, счастья и успехов!

С праздником!».