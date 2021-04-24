Гульзат Аалиева отпущена под домашний арест. Ей запретили пользоваться Facebook

48-летняя Гульзат Аалиева преподает философию в двух частных медицинских вузах.

Кандидата философских наук Гульзат Аалиеву, которую подозревают в разжигании межрелигиозной и межрегиональной вражды, суд на 2 месяца поместил под домашний арест. Об этом сообщил её адвокат Замир Жоошев.

По его словам, такое решение принял Первомайский районный суд Бишкека, накануне 23 апреля.

«Первомайским райсудом было рассмотрено ходатайство прокурора, в котором просили заключить Гульзат Аалиеву под стражу. Однако суд решил избрать ей меру пресечения сроком до 21 июня 2021 года на срок досудебного производства. Ей нельзя выходить из дома после 22.00 до 06.00. Также ей нельзя пользоваться Facebook и покидать город» — пояснил адвокат.

22 апреля милиция задержала кандидата философских наук, доцента Гульзат Аалиеву. Она была вызвана на допрос, после которого и была задержана.

22 апреля пресс-служба УВД Первомайского района Бишкека сообщила, что 19 февраля с письменным заявлением обратился гражданин Д.У. с просьбой принять меры в отношении Аалиевой, которая через социальную сеть Facebook разжигает межрелигиозную и межрегиональную вражду.

Милиция зарегистрировала данный факт в ЕРПП по статье 313 («Возбуждение расовой этнической национальной религиозной или межрегиональной вражды») УК КР и начала досудебное производство.

«Были назначены необходимые экспертизы. Согласно заключению, в публикациях задержанной содержатся лингвистические особенности провокационных действий против какой-либо религии или личности, исповедующей ее, а также лингвистические особенности, отражающие унизительного характера конкретной религии и ее последователей, негативные эмоциональные оценки и негативное отношение», — говорилось в сообщении.

48-летняя Гульзат Аалиева преподает философию в двух частных медицинских вузах.

Источник: Элгезит