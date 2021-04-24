Вице-мэр Бишкека обсудил с водителями маршруток повышения тарифа на проезд

Вице-мэр в ходе обсуждения отметил, что все вопросы должны решаться в правовом поле.

Вице-мэр Бишкека Русланбек Акылбеков накануне встретился с руководителями транспортных компаний, председателями ассоциаций пассажирских автоперевозчиков по Бишкеку и водителями частных микроавтобусных маршрутов.

Как сообщает пресс-служба мэрии Бишкека, на встрече обсуждены вопросы повышения тарифа за проезд в городском общественном транспорте, в том числе маршрутках, а также уменьшение процента налоговых сборов для водителей.

Вице-мэр в ходе обсуждения отметил, что все вопросы должны решаться в правовом поле.

«Мэрия Бишкека уже работает в данном направлении. Подобное отношение водителей - организация протестов и сбоев в работе общественного транспорта - являются нарушением договорённостей между столичным муниципалитетом и фирмами-перевозчиками», - сказал он.

В свою очередь, водители требовали незамедлительного повышения цен, в противном случае, грозясь не выйти на линии.

Вместе с этим, сотрудник управления ГКНБ по Бишкеку Санжар Канаев добавил, что городским транспортным службам будет оказано содействие в выявлении деструктивных сил, целью которых является саботаж и искусственное создание негативного общественного мнения в отношении сторон договора, то есть между мэрией Бишкека и фирм перевозчиков, а также привлечение этих лиц к ответственности в соответствии с законодательством КР.

В завершении, вице-мэр сообщил, что столичная мэрия не имеет права нарушить закон, все должно быть в рамках действующего законодательства КР.

«По закону решение об изменении тарифов принимает Бишкекский городской кенеш. До внесения проекта постановления, депутатам на рассмотрение, документ должен пройти все этапы установленного регламента согласно законодательству КР», - пояснил Акылбеков.

Напомним, постановлением правительства КР от 30 сентября 2020 года № 504 утверждена методика проведения анализа регулятивного воздействия (АРВ) нормативных правовых актов на деятельность субъектов предпринимательства.

Согласно методике государственные органы и органы местного самоуправления руководствуются Методикой АРВ при разработке проектов нормативных правовых актов, регулирующих предпринимательскую деятельность.

Министерство экономики и финансов КР как уполномоченный орган по экспертизе АРВ проектов нормативных правовых актов, регулирующих предпринимательскую деятельность, на соответствие Методике АРВ проводит экспертизу на соответствие публичных консультаций в процессе проведения АРВ требований. Утверждает специализированные методики (методики проведения анализа экономических последствий, правового, антикоррупционного анализов и анализа воздействия на конкуренцию).

Исходя из этого постановления, распоряжением мэрии Бишкека была создана рабочая группа по разработке анализа регулятивного воздействия на проект постановления БГК по тарифам в общественном транспорте Бишкека. В состав рабочей группы входили представители фирм перевозчиков, транспортных и других ассоциаций.

Также сайте мэрии было вывешено уведомление о разработке проекта нормативного правового акта и объявлено о начале обсуждения правового регулирования в сфере общественного транспорта. https://www.meria.kg/ru/post/21432

Далее, горожанам был представлен анализ регулятивного воздействия на проект постановления БГК «О внесении изменений в некоторые постановления Бишкекского городского кенеша в сфере транспорта», который был направлен в министерство экономики и финансов КР, на рассмотрение профильной комиссии https://www.meria.kg/ru/post/21511

Однако, имелись замечания и на сегодняшний день прорабатываются экономические показатели, недочеты устраняются.

По заключению профильной комиссии первого этапа мэрия выносит документ на рассмотрение горожан на общественные обсуждения.

Также, столичный муниципалитет известил о начале обсуждения правового регулирования работы общественного транспорта Бишкека.

26 апреля, в понедельник, проработанный документ по АРВ будет опубликован на сайте мэрии Бишкека для общественных обсуждений. Обсуждения будут длиться пять дней. После обсуждения документ по АРВ будет направлен в министерство экономики и финансов КР согласно методике проведения АРВ на проект нормативно-правового акта утвержденного постановлением Правительства КР от 30.09.2020 года за № 504.

Справочно: Мэрия Бишкека является государственным партнером фирм перевозчиков, которые отвечают за деятельность общественного транспорта и микроавтобусных маршрутов на территории столицы и соблюдает договорные обязательства.