Президента АУЦА вызвали на допрос

«Детали и подробности досудебного производство в соответствии со статьей 160 УПК КР не разглашаются»
Президент Американского Университета в Центральной Азии (АУЦА) Э.К. был вызван Следственной службой МВД на допрос по зарегистрированному досудебному производству, сообщает пресс-служба МВД.
«Детали и подробности досудебного производство в соответствии со статьей 160 УПК КР не разглашаются», - отметили в МВД.
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