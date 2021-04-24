Президента АУЦА вызвали на допрос

«Детали и подробности досудебного производство в соответствии со статьей 160 УПК КР не разглашаются»

Президент Американского Университета в Центральной Азии (АУЦА) Э.К. был вызван Следственной службой МВД на допрос по зарегистрированному досудебному производству, сообщает пресс-служба МВД.

«Детали и подробности досудебного производство в соответствии со статьей 160 УПК КР не разглашаются», - отметили в МВД.