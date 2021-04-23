В ряде районов Бишкека с 26 по 29 апреля временно не будет газа

В некоторых районах Бишкека с 26 по 29 апреля будет временно прекращена подача природного газа, сообщают в ОсОО «Газпром Кыргызстан».

По их данным, подача пригородного газа будет прекращена в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ на газопроводах, а также заменой оборудования в шкафных газораспределительных пунктах.

Так, подача газа будет прекращена в следующих районах Бишкека:

- с 26 по 28 апреля по ул. М. Гвардия: от ул. Саадаева до ул. Тепличная;

- с 27 по 28 апреля в районе, ограниченном отрезками ул. Киевская, Токтогула, Абдрахманова, Тыныстанова;

- с 27 по 29 апреля в районе ул. Хопёрская, Репина, Султана Боромбая; дома №97/4, 97/5, 97/1, блок 2, 3 по пр. Ч. Айтматова, дома по ул. Толомуша Океева и Сагындыкова.

«Согласно требованиям техники безопасности, проведение ремонтно-восстановительных работ и замена оборудования производится при условии отключения газопроводов среднего и низкого давления», - говорится в сообщении.

Компания «Газпром Кыргызстан» приносит извинения за доставленные неудобства.

«Мы делаем все, чтобы использование природного газа было безопасным, комфортным и доступным»,- указали в ОсОО «Газпром Кыргызстан».

Источник: Кабар