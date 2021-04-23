Мамбет Мамакеев: Предотвратить COVID-19 можно только с помощью вакцинации

Доктор медицинских наук, академик, обладатель диплома Книги рекордов Гиннеса Мамбет Мамакеев призвал граждан сделать прививку от коронавируса.

"Эпидемиологическая ситуация ухудшается. Число умерших от этой болезни растет. Несмотря на развитие мировой медицины, эффективного препарата против COVID-19 еще не нашли. Поэтому предотвратить это инфекционное заболевание можно только с помощью вакцинации, так как вакцины проходят лабораторные испытания", - передает слова академика Республиканский штаб КР.

По словам начальника отдела иммунопрофилактики Госэпиднадзора Бурул Асыкбековой, в Бишкек и Чуйскую область распределены 2500 доз вакцины Гам-КОВИД-Вак.

"Российскую вакцину "Гам-КОВИД-Вак" будут получать люди старше 65 лет и граждане с хроническими заболеваниями. Вакцинация российской вакциной проводится в трех прививочных пунктах столицы: в центрах семейной медицины №2, №6, №7. Поскольку вакцину российского производства нужно хранить при -18 и -25 градусов, вакцинация будет проводиться пока в трех местах", - сказала Асыкбекова.

Напомним, 22 апреля в Кыргызстан из России было доставлено 20 тысяч доз вакцины "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V").

Мамбет Мамакеев сегодня посетил Центр семейной медицины №7 в Бишкеке и одним из первых получил вакцину Гам-КОВИД-Вак российского производства.

Источник: vb.kg