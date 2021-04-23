Бойкот водителей маршруток: Мэрия Бишкека работает над повышением тарифов

Общественный транспорт должен работать бесперебойно!
Такое заявление сделала пресс-служба мэрии Бишкека в ответ на сообщения в СМИ, что 3 мая водители маршруток устроят забастовку и не выйдут на линии.
В муниципалитете сообщают, что работа по вопросу поэтапного повышения тарифов за проезд в городском общественном транспорте ведется:
По закону решение об изменении тарифов принимает Бишкекский городской кенеш, муниципалитет вносит проект постановления. До внесения проекта депутатам на рассмотрение, он должен пройти все этапы установленного регламента согласно законодательству КР – это экспертиза, анализ регулятивного воздействия в соответствующих органах, получение заключения профильной комиссии, и самое главное, вопрос должны рассмотреть горожане на общественных обсуждениях.
Согласно распоряжению мэрии города Бишкек была создана рабочая группа по разработке анализа регулятивного воздействия (АРВ) на проект постановления БГК по тарифам в общественном транспорте г. Бишкек. Была подготовлена аналитическая записка по АРВ, однако имелись замечания и на сегодняшний день прорабатываются экономические показатели, недочеты устраняются.
26 апреля, в понедельник, аналитическая записка по АРВ будет опубликована на сайте мэрии города Бишкек для общественных обсуждений, после направлена в министерство экономики и финансов КР, согласно методике проведения АРВ на проект нормативно правового акта утвержденного постановлением правительства КР от 30.09.2020 года за №504.
При этом в мэрии отмечают, что муниципальный транспорт, автобусы и троллейбусы, работают в штатном режиме.
"Уважаемые водители частных микроавтобусов! Мы слышим и понимаем вас, ведем соответствующую работу в рамках Закона КР. Общественный транспорт должен работать бесперебойно!", - заявили в муниципалитете.
Источник: vb.kg
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