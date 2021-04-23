Как они собираются решить вопрос с тарифами на электроэнергию по трем категориям? Скажут: «Ты в высшей категории, потому что у тебя в доме телевизор»?

Бишкек, "Саясат. kg". Пользуйся электроэнергией как хочешь, определю тебя в низшую категорию.

— Как они собираются решить вопрос с тарифами на электроэнергию по трем категориям? Как это можно реализовать? Почему-то я додуматься никак не могу. Например, сейчас «умный счетчик» ежемесячно отправляет квитанцию, где указано, сколько надо заплатить. Невольно платишь, хотя есть подозрения, что насчитали лишние 100-200 сомов. А что будет с новыми тарифами? Как узнаешь, в какой ты категории? Кто тебя будет туда определять? Например, сегодня средний размер пенсии составляет 5 тысяч сомов. Минимальная пенсия – 1 тысяча 700 сомов. Получается, все пенсионеры автоматически должны оказаться в низшей категории. Но у пенсионеров есть и другие источники дохода. На одну пенсию не проживешь. Разве они добровольно скажут: «Я такими-то способами зарабатываю дополнительные деньги. Включите меня в высшую категорию»? Большинство так не сделают, кроме парочки видных людей, вроде А. Салымбекова. Мало кто имеет стабильный доход. Как можно их вычислить? Будут обходить дома и говорить: «У тебя в доме телевизор, холодильник, машина, ты высшей категории»? Помните скандал, когда отказывались выплачивать пособия тем, у кого в доме был телевизор и холодильник? Есть те, кто раз в два-три года меняет место жительства. Что будет с ними? Каждый раз они должны вставать на учет, после смены квартиры? Самое страшное – мы никак не можем избавиться от коррупции, а тут открываются новые возможности для нее. Появятся «умные» контролеры, которые скажут: «Пользуйся электроэнергией как хочешь, определю тебя в низшую категорию. Но раз в год тебе нужно отдавать мне такую-то сумму». Кроме того, нам и так не удавалось избавиться от паразитов, живущих за счет энергетической отрасли, а разделение абонентов на категории вынудит привлечь дополнительные кадры.

Уж лучше бы искоренили созданную Ширшовым систему, провести чистку в отрасли от посредников, создать новую систему, а тарифы разделили для частных и юридических лиц. Все просто и понятно. Чем запутаннее будет система управления, тем больше найдется желающих на этом нажиться. Именно поэтому Ширшов создал мудреную систему. На идущей из Токтогульской ГЭС до Бишкека линии электропередачи сидят около десяти фирм-посредников. И без них к нам поступала бы электроэнергия. Во времена СССР электроэнергией были обеспечены даже овечьи сараи и сомневаемся в том, что сегодня эта же электроэнергия не дойдет до народа. Короче говоря, тяжеловато, когда ума не хватает, чтобы все это осмыслить. Будем и дальше оставаться жертвами людей вроде Ширшова. Я же открыто признался, что ума мне не хватает. Надеюсь, умные поделятся правильными размышлениями.

Чолпонбек Абыкеев, писатель