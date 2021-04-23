В одном районе Бишкека временно не будет воды

В одном районе Бишкека 26 апреля временно не будет воды.

Как сообщили в мэрии столицы, в связи с проведением ремонтно-профилактических работ на водозаборе «Белинский» и на городских водопроводных сетях в рамках подготовки к летнему периоду завтра, 26 апреля, с 9 утра до 20 часов будет временно прекращена подача питьевой воды в районе, ограниченном улицами Фрунзе, Куренкеева, Абдрахманова и бульваром Молодой Гвардии.

ПЭУ «Бишкекводоканал» приносит извинения за причиненные неудобства, просит горожан и организации запастись питьевой водой.

«По любым вопросам относительно водоснабжения звоните: 1533 - это единый информационный центр для обращений горожан. Также круглосуточно работает колл-центр столичной мэрии 1840 и 1850, а фото- и видеофакты с проблемами по-прежнему можно присылать на WhatsApp: 0554 182-185», - говорится в сообщении.