Повесилась супруга шоумена Кадыра Жарматова

В Кара-Суйском районе повесилась женщина.
Об этом сообщает пресс-служба УВД Ошской области.
В дежурную часть РОВД Кара-Суйского района поступила информация, что 22 апреля в селе Ишкаван Кызыл-Кыштакского а/о Кара-Суйского района повесилась женщина. Данная информация зарегистрирована в журнале учета информаций Кара-Суйского РОВД. Выехав на место происшествия, руководство и оперативно-следственная группа Кара-Суйского РОВД установила, что 22 апреля, примерно, в 12:30 32-летняя жительница села Ишкаван найдена мертвой в гараже своего дома.
33-летний муж погибшей Ж.К и ее родные отказались от проведения судебно-медицинской экспертизы, заявив, что не имеют никаких претензий. Был составлен акт. Погибшая К.С — уроженка Кара-Суйского района, мать троих сыновей и дочери, временно нигде не работала.
Источники сообщили Reporter.kg, что погибшая является супругой шоумена и участника «Тамашоу» Кадыра Жарматова.
Источник: reporter.kg
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