Улукбек Марипов: В Кыргызстане с 3 мая начнут вновь выдавать загранпаспорта

С 3 мая начнется прием документов на загранпаспорта.
Об этом в прямом эфире на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Улукбек Марипов.
- Вопрос изготовления новых загранпаспортов решен полностью и граждане смогут подавать документы с 3 мая, - подчеркнул он.
Напомним, ГРС ранее сообщала, что возникла проблема с выдачей загранпаспортов (общегражданских).
В связи со сложившейся ситуацией премьер-министр временно продлевал срок действия паспортов.
В ГРС тогда отметили, что из-за сложившейся нехватки бланков был уволен зампредседателя ГРС, а сам глава получил выговор.
Источник: vb.kg
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