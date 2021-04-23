Улукбек Марипов: В Кыргызстане с 3 мая начнут вновь выдавать загранпаспорта

С 3 мая начнется прием документов на загранпаспорта.

Об этом в прямом эфире на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Улукбек Марипов.

- Вопрос изготовления новых загранпаспортов решен полностью и граждане смогут подавать документы с 3 мая, - подчеркнул он.

Напомним, ГРС ранее сообщала, что возникла проблема с выдачей загранпаспортов (общегражданских).

В связи со сложившейся ситуацией премьер-министр временно продлевал срок действия паспортов.

В ГРС тогда отметили, что из-за сложившейся нехватки бланков был уволен зампредседателя ГРС, а сам глава получил выговор.



Источник: vb.kg