В мэрии Бишкека дали пояснение по ситуации с маршрутками

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 3 мая водители маршруток устроят забастовку и не выйдут на линии.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека, муниципалитет работает по вопросу поэтапного повышения тарифов за проезд в городском общественном транспорте.

«По закону решение об изменении тарифов принимает Бишкекский городской кенеш, муниципалитет вносит проект постановления. До внесения проекта депутатам на рассмотрение, он должен пройти все этапы установленного регламента согласно законодательству КР – это экспертиза, анализ регулятивного воздействия в соответствующих органах, получение заключения профильной комиссии, и самое главное, вопрос должны рассмотреть горожане на общественных обсуждениях», - говорится в сообщении.

Согласно распоряжению мэрии города Бишкек была создана рабочая группа по разработке анализа регулятивного воздействия (АРВ) на проект постановления БГК по тарифам в общественном транспорте г.Бишкек.

«Была подготовлена аналитическая записка по АРВ, однако имелись замечания и на сегодняшний день прорабатываются экономические показатели, недочеты устраняются. 26 апреля аналитическая записка по АРВ будет опубликована на сайте мэрии города Бишкек для общественных обсуждений, после направлена в Министерство экономики и финансов КР, согласно методике проведения АРВ на проект нормативно правового акта утвержденного постановлением правительства», - добавили в пресс-службе мэрии.

Отмечается, что муниципальный транспорт, автобусы и троллейбусы, работают в штатном режиме.

Источник: Кабар