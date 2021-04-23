Премьер: На выплаты компенсации медикам, не получившим их в свое время, выделят 200 млн сомов

Правительство Кыргызстана выделит 200 млн сомов для выплаты компенсации медикам, не получившим их в свое время.
Об этом во время прямого эфира в Facebook сообщил премьер-министр Кыргызстана Улукбек Марипов.
Он отметил, что проблема тех, кто не получил компенсации, будет решена.
«Мы готовим документ, чтобы выделить из бюджета 200 млн сомов», - сказал он и добавил, что медики должны снова сдать необходимые документы комиссии.
Кроме того, премьер напомнил, что с 1 июля повысят зарплату медикам.
Напомним, что 16 апреля в Бишкеке медицинские работники вышли на мирную акцию с требованием выплатить обещанные компенсации по 200 тыс. сомов за то, что переболели коронавирусной инфекцией во время работы. В тот же день их принял первый вице-премьер-министр Кыргызстана Артем Новиков.
Источник: Кабар
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!