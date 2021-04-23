Премьер: На выплаты компенсации медикам, не получившим их в свое время, выделят 200 млн сомов

Правительство Кыргызстана выделит 200 млн сомов для выплаты компенсации медикам, не получившим их в свое время.

Об этом во время прямого эфира в Facebook сообщил премьер-министр Кыргызстана Улукбек Марипов.

Он отметил, что проблема тех, кто не получил компенсации, будет решена.

«Мы готовим документ, чтобы выделить из бюджета 200 млн сомов», - сказал он и добавил, что медики должны снова сдать необходимые документы комиссии.

Кроме того, премьер напомнил, что с 1 июля повысят зарплату медикам.

Напомним, что 16 апреля в Бишкеке медицинские работники вышли на мирную акцию с требованием выплатить обещанные компенсации по 200 тыс. сомов за то, что переболели коронавирусной инфекцией во время работы. В тот же день их принял первый вице-премьер-министр Кыргызстана Артем Новиков.

Источник: Кабар