Бек Борбиев высказался против иссык-кульского корня, но поддержал казино

Бишкек, "Саясат. kg". Министр должен уйти в отставку, попросив прощения у народа.

«Мое мнение по иссык-кульскому корню… Около двух недель пил это лекарство, знаю. Без тщательного контроля врача даже здоровый человек может отправиться в мир иной, не сомневайтесь. Даже если лекарство безопасное, предлагать народу не подтвержденное соответствующими медицинскими организациями лекарство – непростительное преступление. Мы опозорились на весь мир. Особенно от смущения опустила голову новая власть, мол, как могли знахаря с улицы сделать членом правительства. Министр должен уйти в отставку, попросив прощения у народа. Если же из-за его недавнего выступления были человеческие жертвы, как утверждает пресса, то он должен ответить перед судом.

Теперь по казино… Если туда нет доступа для наших граждан, думаю, это безвредно. А польза для государства будет огромной. По правде говоря, наши небогатые граждане, увлеченные азартными играми, и так ездят в ущелье недалеко от Алматы. Люди побогаче летят в Макао, Америку. Ничего вредного в этом решении власти не вижу.

Те, кто кричат, что это грешно… Давайте искореним проституцию, почему об этом не кричите? Есть информация, что от переизбытка проституток наши девушки скоро заполонят рынки Турции, России, Москвы. Журналистам следовало бы расследовать эту проблему», — пишет на своей страничке в социальных сетях певец Бек Борбиев.