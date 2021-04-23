Абыкеев: Сегодняшнюю власть поддержали 80% от участвовавших на выборах 35% избирателей…

Бишкек, "Саясат. kg". По грубым подсчетам это 20-25% от общего числа избирателей.
«Сегодняшнюю власть поддержали 80% от участвовавших на выборах 35% избирателей. По грубым подсчетам это 20-25% от общего числа избирателей. Но с течением времени и ряды этих 20-25% быстро редеют. Это означает, что общество может легко подвергнуться дестабилизации. Власть должна не забывать об этом», — пишет писатель, журналист Чолпонбек Абыкеев.
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!