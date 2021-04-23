Абыкеев: Сегодняшнюю власть поддержали 80% от участвовавших на выборах 35% избирателей…

Бишкек, "Саясат. kg". По грубым подсчетам это 20-25% от общего числа избирателей.

«Сегодняшнюю власть поддержали 80% от участвовавших на выборах 35% избирателей. По грубым подсчетам это 20-25% от общего числа избирателей. Но с течением времени и ряды этих 20-25% быстро редеют. Это означает, что общество может легко подвергнуться дестабилизации. Власть должна не забывать об этом», — пишет писатель, журналист Чолпонбек Абыкеев.