ГКНБ задержал инспектора Юго-Западной таможни

Задержанный инспектор группы по соблюдению таможенных правил «Э.И.С.» водворен в СИЗО-ИВС ГУ ГКНБ КР по г.Ош и Ошской области.

За причинение ущерба в особо крупном размере государству задержан инспектор Юго-Западной таможни Государственной таможенной службы КР. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета нацбезопасности КР.

Уточняется, что ГКНБ КР продолжается системная работа по демонтажу коррупционных и пресечению преступных проявлений во всех эшелонах государственной власти, вне зависимости от занимаемых должностей объектами соответствующих расследований.

21 апреля 2021 года органами национальной безопасности в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, зарегистрированного в АИС ЕРПП по ст.320 ч.3 (Злоупотребление должностным положением) УК КР, задержан инспектор группы по соблюдению таможенных правил Юго-Западной таможни ГТС «Э.И.С.».

Установлено, что задержанный «Э.И.С.» в сговоре с отдельными предпринимателями, занимающимися импортов в КР различных товаров народного потребления, провели таможенные процедуры документов на ввозимый груз по заниженным таможенным сборам. Тем самым, ущерб государству составил более 1 млн сомов.

Задержанный инспектор группы по соблюдению таможенных правил «Э.И.С.» водворен в СИЗО-ИВС ГУ ГКНБ КР по г.Ош и Ошской области.

В настоящее время по данному факту продолжаются следственно-оперативные мероприятия.

Источник: Кабар