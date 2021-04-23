ГКНБ задержал инспектора Юго-Западной таможни

Задержанный инспектор группы по соблюдению таможенных правил «Э.И.С.» водворен в СИЗО-ИВС ГУ ГКНБ КР по г.Ош и Ошской области.
За причинение ущерба в особо крупном размере государству задержан инспектор Юго-Западной таможни Государственной таможенной службы КР. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета нацбезопасности КР.
Уточняется, что ГКНБ КР продолжается системная работа по демонтажу коррупционных и пресечению преступных проявлений во всех эшелонах государственной власти, вне зависимости от занимаемых должностей объектами соответствующих расследований.
21 апреля 2021 года органами национальной безопасности в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, зарегистрированного в АИС ЕРПП по ст.320 ч.3 (Злоупотребление должностным положением) УК КР, задержан инспектор группы по соблюдению таможенных правил Юго-Западной таможни ГТС «Э.И.С.».
Установлено, что задержанный «Э.И.С.» в сговоре с отдельными предпринимателями, занимающимися импортов в КР различных товаров народного потребления, провели таможенные процедуры документов на ввозимый груз по заниженным таможенным сборам. Тем самым, ущерб государству составил более 1 млн сомов.
Задержанный инспектор группы по соблюдению таможенных правил «Э.И.С.» водворен в СИЗО-ИВС ГУ ГКНБ КР по г.Ош и Ошской области.
В настоящее время по данному факту продолжаются следственно-оперативные мероприятия.
Источник: Кабар
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