Уволены директора госпредприятий, связанных с развитием цифровизации в Кыргызстане

Уволены директора госпредприятий в области развития цифровизации.

Об этом сообщили в пресс-службе Госслужбы цифрового развития КР.

Уточняется, что уволены директора — ГП «Тундук» — Нурия Кутнаева, «Инфосистема» — Руслан Токочев, «Соцсервис» — Аман Абдылдаев, «Укук» — Улукбек Юсупов и «Транском» — Максат Осмонов.

В Госслужбе цифрового развития отметили, что уволили только руководителей. Причины увольнений действующих директоров не уточнили.

Источник: Элгезит