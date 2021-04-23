Уволены директора госпредприятий, связанных с развитием цифровизации в Кыргызстане

Уволены директора госпредприятий в области развития цифровизации.
Об этом сообщили в пресс-службе Госслужбы цифрового развития КР.
Уточняется, что уволены директора — ГП «Тундук» — Нурия Кутнаева, «Инфосистема» — Руслан Токочев, «Соцсервис» — Аман Абдылдаев, «Укук» — Улукбек Юсупов и «Транском» — Максат Осмонов.
В Госслужбе цифрового развития отметили, что уволили только руководителей. Причины увольнений действующих директоров не уточнили.
Источник: Элгезит
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