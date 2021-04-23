(Фото) И.о. мэра Бишкека Бактыбек Кудайбергенов получил вакцину от коронавируса

Дорогие горожане! Вакцинация проходит на добровольной основе, каждый желающий может получить ее!
Накануне исполняющий обязанности мэра города Бишкек Бактыбек Кудайбергенов получил вакцину от коронавирусной инфекции китайского производства "Синофарм". Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.
"Дорогие горожане! Вакцинация проходит на добровольной основе, каждый желающий может получить ее! Призываем вас к пониманию и гражданской солидарности, вакцина - забота о себе и близких", - призвали в муниципалитете.
По всем вопросам относительно вакцинации можно обратиться в отдел иммунопрофилактики ЦГСЭН: 546521, 546104.
Напомним, что 19 марта Республиканский центр иммунопрофилактики получил 150 тысяч доз вакцины китайского производителя Beijing Institute of Biological Product Co.Ltd (инактивированная вакцина "Синофарм"). Вакцинация проводится двукратно, с интервалом в 25-28 дней. Побочных проявлений после иммунизации данной вакциной не зарегистрировано.
Источник: vb.kg
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