Рысбек Абдылдаев, доктор медицинских наук, онколог (Сан-Франциско): «Это яд, не лекарство!»

Лечение COVID-19 иссык-кульским корнем (аконитом) может привести к непоправимым последствиям.

Об этом заявил доктор медицинских наук Рысбек Абдылдаев, известный кыргызстанский онколог, работающий в Сан-Франциско (США). Врач также считает, что процессу вакцинации в стране уделяется мало внимания.

— Рысбек агай, в Кыргызстане продолжаются споры вокруг применения аконита, которым Министерство здравоохранения предлагает лечить коронавирус. Кыргызская власть не воспринимает заявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), что этого растения нет в списках лекарств, применяемых для лечения коронавируса. Какими могут быть последствия от лечения коронавируса препаратом, которое не прошло исследования?

— В Кыргызстане ежедневно от коронавируса умирают люди. Среди них, возможно, есть и те, кто умер не от коронавируса, а от аконита. Надо все изучить детально.

Общественность в Кыргызстане хорошо знакома с этим. В свое время журналисты много писали о случаях отравления людей. Они фиксировались в Чуйской области, на юге и других районах страны. Не зря кыргызы назвали это растение «ядовитым свинцом» (уу коргошун). Это не лекарство, а яд. Последствия от его приема будут тяжелыми. Дипломированный врач не должен разрешать его использование.

Если какое-то государство разработает лекарство от коронавируса и начнет его применять, ВОЗ включит его в официальный список. Не должно быть такого беспорядка, что каждая страна придумывает свое лекарство и применяет его. Есть же специальные порядки на международном уровне. Неправильно, что это обсуждается в кыргызском обществе. Ни один вирус не будет убит аконитом. Как специалист по онкологическим болезням я повторяю: мы никогда не лечили рак аконитом. Предоставляется неправильная информация. COVID – это вирус. Аконит никак на него не воздействует.

— Министерство здравоохранения является главным органом, отвечающим за здоровье населения. Как вы оцениваете приверженность ведомства к народным методам лечения опасного вируса?

— Они показали свой низкий уровень, неграмотность и непрофессионализм. Как они достигли уровня министерства? Вызывает опасение и молчание со стороны аппарата министерства, научного совета и сообщества. Это информация к размышлению. Значит, кыргызская медицина в кризисе. У нас большой кризис с подготовкой кадров. Это трагедия государственного масштаба.

— Растение иссык-кульский корень по-научному называется аконит. Кроме народного средства для лечения заболеваний, как его применяют в официальной медицине и применяют ли вообще?

— Его применяют при различных болезнях. В Китае это растение исчезло — там чрезвычайно популярны народные средства, они используются чрезмерно. В Казахстане выкапывать аконит запрещено законом. Растение применяется при ревматизме и артрите. Не внутрь, нет, средствами из него, например, растирают кожу в месте воспаления суставов. Зачастую аконит применялся неграмотными, недипломированными лекарями.

Сейчас многие лекарства изготавливают на основе компонентов нефти. Но многие средства производятся на травах. Против раковых болезней использовали фитопрепараты. К примеру, есть таксол – очень сильное средство. Его добывают из кустарников, растущих на берегу Тихого океана.

— Несомненно, есть фитопрепараты, которыми успешно лечат многие болезни. Но их же изготавливают в специальных лабораториях...

— Выражение «мы варим лекарство» говорит о том, что у нас не осталось ничего от науки. При Академии наук и Министерстве здравоохранения действуют несколько научных центров. Если и «варят», то должны это делать там. Я посмотрел видео, как они «готовят». Хотя у одного из них есть диплом? Думаю, нет, потому что человек с дипломом медика не пойдет туда. Есть специальные методы выделения лекарства из растений. До появления нефти многие лекарства изготавливались из растений.

— Общественность разделилась во мнениях. Некоторые не доверяют государству в борьбе с коронавирусом. Каким образом назначаются новые лекарства пациенту?

— Есть прописанные в законе схемы назначения лекарств пациенту. Врач приходит и говорит: «Мы собираемся дать вам лекарство в качестве теста». При использовании лекарства, будь то аконит или другое, учитывается мнение не одного человека. Ответственность берет специальная группа ученых. Их приказом утверждает Министерство здравоохранения. Должны сохранить данные анализа – сколько человек получили пользу. Это большой научный документ. Здесь просто сказали, что вылечили 300 человек. Я хочу сказать, что вся ответственность на министре здравоохранения и руководителях медицинских учреждений, где лечили людей таким методом. Вы совершаете ошибку и нарушаете клятву медика — не навреди. Я бы сказал, что они уже в поле действия Уголовного кодекса.

Токтосун Шамбетов, радио «Азаттык»

Источник: газета «Майдан.kg» №15 от 21.04.2021 / стр. 4