Эмильбек Каптагаев: Болезнь усугубилась, а министр здравоохранения проявляет халатность

Бишкек, "Саясат. kg". Министр здравоохранения проявляет халатность.

Сейчас в Турции настоящая эпидемия, а рейсы у нас проводятся регулярно. А Россия прекратила рейсы в Турцию, до 1 июня. Даже если бы не прекратили рейсы, могли бы встречать людей с рейсов, проверять списки пассажиров, осмотреть каждого, рекомендовать побывать на самоизоляции две недели, обращаться в больницу при появлении каких-либо симптомов. Разве и в такие меры должны приниматься только после вмешательства президента или кого-то еще?» — пишет на своей страничке в социальных сетях общественный деятель Эмильбек Каптагаев.

Напомним, с каждым днем фиксируются новые случаи заражения коронавирусом. По данным республиканского штаба по противодействию коронавирусу на 21 апреля, за сутки выявлено 306 новых случаев. Большинство заразившихся живут в Бишкеке или в Чуйской области.