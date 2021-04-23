В КР доставили тело погибшего в ДТП в Китае кыргызстанца
Утром 23 апреля т.г. из Китая в Кыргызстан было доставлено тело погибшего в результате ДТП гражданина КР Ш.Б. 1999 г.р., которое передано родственникам для дальнейшего захоронения на Родине. Об этом сообщили в МИД КР.
Родственникам Ш.Б. со стороны посольства КР в Пекине была оказана соответствующая консульско-правовая, а также другая необходимая помощь, связанная с отправкой тела погибшего в Кыргызстан, процедура которого осуществлялась в условиях жестких карантинных ограничений, а также отсутствия прямых международных авиарейсов.
Исочник: Кабар
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