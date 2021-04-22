Священный Кадыр тун в этом году будет отмечаться в ночь с 8 на 9 мая – ДУМК

Отмечается, что Кадыр тун отмечается в ночь с 26-го на 27-й день поста орозо.
Священная ночь Кадыр тун (Ночь предопределения) в этом году будет отмечаться мусульманами с 8-го на 9-ое мая, сообщила пресс-служба Духовного управления мусульман Кыргызстана.
Отмечается, что Кадыр тун отмечается в ночь с 26-го на 27-й день поста орозо.
Кадыр тун (Ночь предопределения) — это одна из последних десяти ночей поста в месяц Рамазан. В эту ночь пророку Мухаммеду (С.А.В) было ниспослано первое откровение. Провести ее в поклонении — все равно, что провести в поклонении 1 000 месяцев, то есть более 83 лет. В Ночь предопределения принято просить прощения у Бога за совершённые грехи и читать Коран.
Источник: Кабар
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