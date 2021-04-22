Каптагаев: Считающий себя «пророком» медицинских наук министр по уровню сопоставим со знахарями вокруг Ошского рынка

Бишкек, "Саясат. kg". Лечебные свойства иссык-кульского корня для кыргызов не являются новостью, они пили и будут пить…
«Лечебные свойства иссык-кульского корня для кыргызов не являются новостью, они пили и будут пить… Невозможно сотворить сенсацию и прославиться за счет иссык-кульского корня. Помимо этого, в качестве лекарств используются многочисленные травы – аконит круглолистный, родиола розовая, шалфей, зизифора, полынь, эдельвейс, дикая рута… Мало того, при желтухе проглатывают живую блоху, при болезнях пищеварения – жука, при болезнях суставов – земляных червей, при болезнях легких пьют жир медведя, барсука или сурка, при раке – суп сипа белоголового… Но речь не об этом… Речь идет о человеке, у которого диплом медицинских наук, занимающем кресло ответственного за здоровье всей страны, который опустился до уровня знахарей, сидящих вокруг Ошского рынка… Речь идет о том, что он не смог организовать в рамках закона испытания лекарства, в соответствии с инициативой президента Садыра Жапарова, не соблюдал порядок внедрения в практику, а неуместно выступил на публике и опозорил этого человека… Нужно правильно это понимать, родные», – пишет на своей страничке в социальных сетях общественный деятель Эмильбек Каптагаев.
Напомним, министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев признался, что отвар иссык-кульского корня был использован для лечения 300 больных коронавирусом. Он также объявил, что этот отвар давали больным онкологическими заболеваниями.
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