Если разрешат народную медицину, кто будет гарантировать профессионализм?

Бишкек, "Саясат. kg". Сегодня в Кыргызстане предлагают узаконить знахарство.

В Китае наряду с научной медициной практикуется и народная медицина. Причины лежат глубоко. Даже научная медицина берет корни с народной медицины Китая, Тибета, Индии. Сегодня в Кыргызстане предлагают узаконить знахарство. В этом вопросе нам нужно быть осторожными. Потому что у кыргызов знахарство отделилось от традиций. Сегодня мы толком и не знаем разницу между шаманкой, знахарем, лекарем, человеком, определяющим болезни по пульсу. Например, в Китае на протяжении четырех тысяч лет непрерывно практикуют свое ремесло традиционные школы «Ша-аулин», «Тай-ци-зи». Эти же школы сохранили свои знания народной медицины. Их знания старше научной медицины, поэтому разрешения на свою деятельность они ни у кого не спрашивают. Медицинская библиотека «Ша-аулиня» будет богаче самых больших библиотек мира. Там полно трактатов о целебных свойствах тысяч растений. А смогут ли кыргызы привести в пример традиционные школы знахарства хотя бы с 200-летней историей, где знания передавались от отца к сыну, где имеются письменные трактаты? Такого же нет. Если мы разрешим народную медицину, кто будет гарантировать профессионализм? Кто сможет проверить их знания? Кто проведет экзамен? Тут же речь идет о человеческой жизни. Нельзя легкомысленно относиться к жизни человека. Поэтому я не вижу механизмов, позволяющих узаконить в Кыргызстане знахарство как народную медицину. Можно рассмотреть возможность открытия частных клиник, где будут заниматься частной практикой люди с медицинским образованием. А вот знахарство может создать проблемы.

Чолпонбек Абыкеев, писатель