В Бишкеке школьнице стало плохо на уроке, она умерла по дороге в больницу

В Бишкеке по дороге в больницу умерла ученица 5-го класса.
Об этом агентству сообщили в пресс-службе УВД Свердловского района.
По данным милиции, 11 марта 2021 года примерно в 09:19 в УВД поступило сообщение о том, что в СШ №87 ученица потеряла сознание и по пути в Кардиологическое отделение Республиканской больницы скончалась.
Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Свердловского района и начато досудебное производство.
На место вызова выехала следственно-оперативная группа УВД Свердловского района, где по приезду была установлена личность несовершеннолетней девочки Г.Г. 2009 года рождения.
В этот день несовершеннолетняя Г.Г. с утра пошла на учебу в СШ №87. Во время урока девочка потеряла сознание и упала, после чего преподаватель информатики С.М. сразу же вызвала школьную медсестру, которая оказала первую медицинскую помощь. Примерно в 08:10 мама девочки И.О. прибыла в школу, увидев ее состояние, она незамедлительно повезла ее в Кардиологическое отделение Республиканской больницы, где девочка скончалась по дороге в больницу. Позже стало известно, что девочка перенесла операцию на сердце в 2015 году.
«Ее родные отказались от прохождения судебно-медицинской экспертизы, согласно которому был составлен протокол и при осмотре тела несовершеннолетней Г.Г. никаких телесных повреждений не было выявлено», - говорится в сообщении.
Источник: Кабар
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