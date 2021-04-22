Задержана сотрудница компании «Гата» по делу аэропорта «Манас». Родные просят ее освободить

Сегодня суд вынесет меру пресечения в отношении Ксении Барабаш
Директор представительства компании Gata havayollari ve tasimacilik водворена в ИВС ГУВД Бишкека. Информацию об этом Vesti.kg подтвердили ее родные.
По их словам, Барабаш задержали в рамках уголовного дела о выдаче незаконных льгот международного аэропорта «Манас» иностранной компании «Гата». Они утверждают, что Барабаш ни в чем не виновата, и требуют ее отпустить под домашний арест.
- Она приходила на все беседы и допросы, место жительства не меняла, - уточняют родственники задержанной. - Там нет ее вины. Если расследование ведется в соответствии с законом, это выяснится. Отправьте ее под домашний арест и продолжайте расследование. Ксению дома ждут дети.
Кроме того, члены семьи Барабаш добавили, что сегодня Ленинской районный суд рассмотрит меру пресечения в отношении нее.
Между тем бывший министр образования и подруга Барабаш Эльвира Сариева также просит освободить директора представительства компании «Гата».
«Очевидно, что Ксению нужно отпустить домой в зале суда. Сегодня! Ксения никуда не сбегала и ходила на все допросы и беседы с правоохранительными органами», - написала Сариева.
Напомним, в конце 2020 года Генпрокуратура сообщала, что руководство ЗАО «Компания Манас Менеджмент» международного аэропорта предоставляло незаконные льготы иностранной компании Gata havayollari ve tasimacilik.
По данным главного надзорного органа, компания «Манас Менеджмент» и Gata havayollari ve tasimacilik заключили договор «О предоставлении услуг по международным грузоперевозкам». По условиям договора были предоставлены скидки на международные грузоперевозки.
Источник: vesti.kg
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