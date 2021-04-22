Теперь ужесточится наказание за похищение невест?

Пора воплощать в жизнь предложения некоторых генералов и депутатов.
После трагической гибели Айзады Канатбековой среди общественности звучат призывы ужесточить наказание за похищение невест, приравнять это к похищению человека.
Руководитель общественного объединения «Клуб генералов Кыргызской Республики», ветеран МВД, генерал-майор Садырбек Дубанаев предложил заменить статью «похищение девушки с целью принуждения к браку» на статью «похищение человека», ужесточить наказание за подобное преступление.
По его словам, для предотвращения подобных событий в дальнейшем, нужно принять комплексные государственные и общественные меры. Еще с детского сада детям нужно объяснять, что похищение невесты – тяжкое преступление, это практиковалось в прошедшие века, а сегодня это преступление.
Пора воплощать в жизнь предложения некоторых генералов и депутатов. Только путем принятия жестких мер можно предотвратить похищения, избавиться от диких обычаев. Нужно ужесточить наказание и для пособников человека, принуждающего девушку к вступлению в брак. Отныне никто не должен оказаться на месте Айзады и Бурулай!
Источник: газета «Майдан.kg» №15 от 21.04.2021 / стр. 5
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