Кадыр Маликов: Азартные игры - запретны и относятся к деяниям сатаны!

Хочу напомнить всем, что в Исламе есть такие понятия как халал и харам, баракат и благословение Аллаха.

В этот Священный месяц Рамадан во время поста, наш парламент проголосовал за принятие законопроекта разрешающего игорные заведения в КР. Ранее, в 2015 году, игорный бизнес указом президента был запрещен! Игорные заведения являются запретными (харам) и тяжким грехом. Все мусульмане это знают. И меня очень расстроила эта новость, как будто получается спланировали "подарок" как раз в Орозо. Об этом на своей странице в соцсетях написал заместитель председателя Духовного управления мусульман Кыргызстана Кадыр Маликов.

Заместитель председателя ДУМК Кадыр Маликов продолжил:

"Интересно, вроде многие там читают намаз, держат орозо, ходят по пятницам на жума в мечеть в здании Парламента, при этом инициаторы идеи экс-спикер Дастанбек Джумабеков и Бактыбек Турусбеков, обосновывают это тем, что игорные дома нужны, но только в специализированном административном районе и исключительно для иностранцев.

То есть по этой логике - несправедливость, зульм, воровство, предоставление развращенний и т.д. в отношении не граждан КР, этически как бы оправдывается и не является запретным? Ведь главное прибыль для государства, деньги в бюджет, а то каким это путем не имеет значения! При этом каждый старается показать набожность словами "Кудай буюрса, Кудай берсин...." и т.д.

Хочу напомнить всем, что в Исламе есть такие понятия как халал и харам, баракат и благословение Аллаха. Если деньги, хоть миллиарды получены путем харама, то в них нет блага, нет бараката! Как говорится: "Easy come, easy go". И только записывается грех на грех.

Азартные игры - запретны и относятся к деяниям сатаны!

В Коране говорится: "О те, которые уверовали! Воистину, опьяняющие напитки, азартные игры, каменные жертвенники (или идолы) и гадальные стрелы являются скверной из деяний дьявола. Сторонитесь же ее, - быть может, вы преуспеете". (Сура "Трапеза", 5:90)

"Не пожирайте незаконно между собой своего имущества и не подкупайте судей, чтобы пожирать часть имущества людей, сознательно совершая грех". (Сура: "Корова", 2:188)

"О те, которые уверовали! Не пожирайте своего имущества между собой незаконно, а только путем торговли по обоюдному вашему согласию. Не убивайте самих себя (друг друга), ведь Аллах милостив к вам". (Сура "Женщины", 4:29)

От вреда азартных игр и социальной катастрофы важно защищать свои семьи и окружающих.

В Священном Коране сказано:

"О те, которые уверовали! Оберегайте себя и свои семьи от Огня, растопкой которого будут люди и камни. Над ним есть ангелы суровые и сильные. Они не отступают от повелений Аллаха и выполняют все, что им велено. (Сура "Запрещение", 66:6)

Есть множество хадисов, в которых наш Пророк (мир ему) запрещал азартные игры: "Тот, кто играет в нарды (на деньги), тот непокорен Аллаху и Его Посланнику (мир ему)". (Абу Дауд, "Адаб", 56; Ибн Маджа, "Адаб", 43; Малик, "Муватта'", 6; Ахмед б. Ханбал, "Муснад", IV, 394, 397, 400)".

Источник: vb.kg