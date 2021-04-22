Мадамин Каратаев назначен директором Национального центра фтизиатрии

Алымкадыр Бейшеналиев сегодня, 22 апреля, представил его коллективу центра.

Бывший замминистра здравоохранения Мадамин Каратаев назначен директором Национального центра фтизиатрии.

Каратаев подтвердил агентству АКИpress свое назначаение.

По его словам, министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев сегодня, 22 апреля, представил его коллективу центра.

Источник: zdorovie.akipress.org