В Бишкеке 15 школ закрыли на карантин

В Бишкеке 45 учеников и 24 учителя болеют коронавирусом.

На сегодня 15 школ в Бишкеке закрыты на карантин, сообщила начальник отдела Управления образования мэрии Гульмира Акматова.

По ее словам, ученики этих школ будут обучаться онлайн.

Кроме того, 11 классов в 14 школах отправлены на онлайн-обучение.

В Бишкеке 45 учеников и 24 учителя болеют коронавирусом.

Источник: bilim.akipress.org