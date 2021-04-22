В Бишкеке 15 школ закрыли на карантин

В Бишкеке 45 учеников и 24 учителя болеют коронавирусом.
На сегодня 15 школ в Бишкеке закрыты на карантин, сообщила начальник отдела Управления образования мэрии Гульмира Акматова.
По ее словам, ученики этих школ будут обучаться онлайн.
Кроме того, 11 классов в 14 школах отправлены на онлайн-обучение.
В Бишкеке 45 учеников и 24 учителя болеют коронавирусом.
Источник: bilim.akipress.org
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