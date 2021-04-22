Вопрос с повышением тарифов на электроэнергию в КР будет решен до августа

Дефицит электроэнергии на 2021 год ожидается в объеме до 3 млрд кВт/ч.

Об этом на пресс-конференции 22 апреля сказал министр энергетики и промышленности КР Кубанычбек Турдубаев.

По его словам, после прохождения осенне-зимнего периода 2020-2021 ситуация в энергетике страны резко ухудшилась.

Из-за того, что тарифы на электроэнергию, заявил Турдубаев, для конечных потребителей устанавливаются на уровне ниже себестоимости, отмечается ежегодный дефицит денежных средств.

"Для успешного прохождения грядущего ОЗП Минэнерго реализовало антикризисные меры, такие как импорт электроэнергии из Казахстана и Узбекистана, увеличение выработки электроэнергии на ТЭЦ Бишкек и проведение обоснованной тарифной политики", - сказал министр.

Вопрос с повышением тарифов не политический, подчеркнул он.

В частности, предлагаются следующие тарифы:

- Для жителей высокогорья и отдаленных труднодоступных зонах: 1, 04 сом/кВт ч;

- Для остальных бытовых потребителей: 1,48 сом/кВт ч летом и 2,29 сом/кВт ч - в ОЗП (свыше потребления 1000 кВт ч).

- для семей, получающих пособия, нуждающихся гражданам: 0,74 сом/кВт ч.

Вопрос с предлагаемыми тарифами будет вынесен на общественное обсуждение. Решение необходимо принято до августа 2021 года.

Источник: vb.kg