В Бишкека задержана тенгрианка Гулзат Аалиева

Следователь сказал, что она будет находиться под стражей пока суд не вынесет меру пресечения
Вчера, 21 апреля 2021 года, в Первомайском ОВД Бишкека была задержана кандидат философских наук, доцент, представительница тенгрианства Гульзат Аалиева. Об этом Азаттыку сообщила ее родственница Нурзат Аалиева.
"Гулзат Алиева пишет статьи, прославляющие культуру кыргызского народа, а также публикации против исламских религиозных деятелей. Вчера ее вызвали в милицию, где она и была задержана. Следователь сказал, что она будет находиться под стражей пока суд не вынесет меру пресечения, - сказала она.
Источник: vb.kg
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