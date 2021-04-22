Госрегистр – самый коррумпированный орган!

Государственная регистрационная служба признана самым коррумпированным органом в стране.
Об этом генпрокурор К. Зулушев сообщил на заседании профильного комитета Жогорку Кенеша.
Как сообщил генпрокурор, за год было возбуждено 42 уголовных дела по коррупции в государственных структурах. 7 уголовных дел было возбуждено прокуратурой, 32 – ГКНБ, 3 – Службой по борьбе с экономическими преступлениями.
Первое место по коррупции на государственных органах занимает ГРС, затем идут Министерство транспорта и дорог, МВД, Министерство образования и Министерство социального развития.
Источник: газета «Майдан.kg» №15 от 21.04.2021 / стр. 7
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