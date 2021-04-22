Будут построены русскоязычные школы. Кто будет в выигрыше?

Не секрет, что в последние годы Кремль придерживается политики сохранения развития русского языка.

В рамках рабочей поездки в Россию президент Садыр Жапаров договорился построить русскоязычные школы в каждом городе и районе Кыргызстана. Кажется, это соглашение постепенно воплощается в жизнь.

Министр образования КР Алмаз Бейшеналиев встретился с российским коллегой Сергеем Кравцовым, где этот вопрос вновь поднимался и утвердился. Россия собирается построить в Кыргызстане 9 русскоязычных школ. Конечно, неплохо то, что для детей будут отстроены образовательные учреждения. Но кто будет от этого в выигрыше?

Не секрет, что в последние годы Кремль придерживается политики сохранения развития русского языка. Для этого открываются русскоязычные школы, везде, где возможно. Открывая в Кыргызстане школ, работающих по российским стандартам образования, они намереваются нарастить число потенциальных мигрантов и носителей русского языка. Интереснее всего то, что российское правительство намерено поддерживать работу этих школ за счет кыргызского правительства. И до этого говорилось, что кыргызское правительство обязуется выплачивать зарплату учителям этих школ. А кому нужна была такая лишняя нагрузка, когда мы сами испытываем нехватку учителей и не можем достойно оплатить их работу? Это, во-первых.

Во-вторых, что будет, если русскоязычные школы заполонят те, кто отвернулся от родного кыргызского языка, полюбил русский язык и намерен уехать в Россию сразу после окончания школы? И без того нам не удается на должном уровне добиться развития государственного языка, поэтому это может стать лишней головной болью. В любом случае, никто не будет спорить, что от этого выиграет только российская сторона, а кыргызская сторона будет в проигрыше.

Источник: газета «Майдан.kg» №15 от 21.04.2021 / стр. 7